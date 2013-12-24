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Домашний помощник, Под ключ, На время отдыха, Сдаю

Оформите полис онлайн

Авто
Каско, ОСАГО
Путешествия
Шенген, По всему миру, Путешествия по России
Здоровье
Антиклещ, Телемедицина, Защита детей, Спортсмен
Имущество
Домашний помощник, Под ключ, На время отдыха, Сдаю

Оформите полис онлайн

Авто
Путешествия
Здоровье
Имущество

Удобное страхование для Вас!

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Домашний помощник

Защитим Ваше имущество, помоем окна и уберемся дома
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Туризм

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Мед. помощь за границей. Подходит для любых виз
Имущество

Домашний помощник

Защитим Ваше имущество, помоем окна и уберемся дома
Авто

ОСАГО онлайн

Без похода в офис. Полис на электронную почту
Авто

Каско онлайн

Самостоятельный осмотр автомобиля через приложение
Туризм

Путешествия

Мед. помощь за границей. Подходит для любых виз
Имущество

Домашний помощник

Защитим Ваше имущество, помоем окна и уберемся дома
Авто

ОСАГО онлайн

Без похода в офис. Полис на электронную почту
Авто

Каско онлайн

Самостоятельный осмотр автомобиля через приложение
Туризм

Путешествия

Мед. помощь за границей. Подходит для любых виз

*С регионами со сниженными тарифами можно ознакомиться по ссылке

Личный кабинет ВСК

Все купленные Вами полисы, квитанции об их оплате всегда доступны в вашем Личном кабинете
Вы можете продлить или активировать полис,  а также заявить страховое событие онлайн
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

Москва, ул. Островная, 4

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Лицензия Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621, ОС №0621-04, ОС №0621-05, ПС №0621. Предложения о страховании по добровольным видам имущественного страхования не являются публичной офертой, решение о заключении договора страхования на конкретных условиях принимается только по соглашению сторон. Информация о видах и условиях страхования размещена в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 6 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (от 22.04.1996 N 39-ФЗ) и Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), САО «ВСК» раскрывает на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
Политика в отношении обработки персональных данных

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